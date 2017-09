May 11 (Reuters) - Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj :

* Päivi Laakkonen-Mäkihonko sold 1,270,320 shares in company to Foncia Invest Oy

* Päivi Laakkonen-Mäkihonko owns no shares in company afterwards

* Foncia Invest Oy’s ownership in company is now 10.15 percent

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)