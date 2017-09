May 11 (Reuters) - Capelli SA :

* Reports FY revenue 2014-2015 65.4 million euros ($72.91 million)versus 54.5 million euros a year ago

* Q4 revenue 30.9 million euros versus 22.0 million euros previous year

* Confirms target of 100 million euros in revenue in 24 months’s time

($1 = 0.8969 euros)