May 13 (Reuters) - GAG Immobilien AG :

* FY 2014 EBIT 90.5 million euros ($102.37 million), down 0.40 percent yoy

* FY revenue 325.4 million euros, up 2.62 percent yoy

* FY 2014 net result 41 million euros, down 6.49 percent

* To propose FY 2014 dividend of 0.50 euros per share Source text: bit.ly/1L1QQcB Further company coverage: ($1 = 0.8840 euros) (Gdynia Newsroom)