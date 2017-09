(Corrects Q1 revenue to 155,436 zlotys from 149,941 zlotys and Q1 net loss to 44,504 zlotys from 48,227 zlotys in headline and body text. Company corrects its own statement.)

May 15 (Reuters) - Stem Cells Spin SA :

* Q1 revenue 155,436 zlotys ($41,900) versus 300,354 zlotys year ago

* Q1 net loss of 44,504 zlotys versus profit 143,362 zlotys year ago Source text for Eikon:

