May 15 (Reuters) - Rainbow Tours SA :

* Signs preliminary agreement to buy 100 percent stake in K. G. Athanasopoulos - I. Sklivas for 520,000 euros ($594,152)

* Sellers of 100 pct stake are: Konstantinos Athanasopoulos, Georgios Athanasopoulos and Ioannis Sklivas

($1 = 0.8752 euros) (Gdynia Newsroom)