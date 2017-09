May 18 (Reuters) - Mut AG Messgeraete Fuer Medizin Und Umwelttechnik

* Q1 EBIT of about 1.5 million euros ($1.71 million)(last year: 1.5 million euros)

* Q1 revenue at about 15.2 million euros versus 13.5 million euros year ago Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8786 euros) (Gdynia Newsroom)