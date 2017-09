May 19 (Reuters) - Kwg Kommunale Wohnen Ag

* Q1 revenues 10.7 million euros ($11.98 million)(1-3 / 2014: 17.1 million euros)

* Q1 profit after tax down 14 percent at 2.1 million euros

* Q1 FFO I (excluding sales) at 2.6 million euros versus 1.9 million euros year ago Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8934 euros) (Gdynia Newsroom)