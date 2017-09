May 29 (Reuters) - Grupo Catalana Occidente SA :

* Says its unit, Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros, has agreed to exercise a purchase option on 51 percent stake in Plus Ultra, Seguros Generales y Vida SA de Seguros y Reaseguros given by Inoc SA on June 19, 2012 Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)