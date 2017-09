June 17 (Reuters) - Rainbow Tours SA :

* Signs definitive agreement to buy 100 percent stake (23,155 shares) in K. G. Athanasopoulos - I. Sklivas for 520,000 euros ($586,040)

* K. G. Athanasopoulos - I. Sklivas manages hotel President in Laganas, Greece Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8873 euros) (Gdynia Newsroom)