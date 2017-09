June 19 (Reuters) - Hispania Activos Inmobiliarios SA :

* Buys Gran Hotel Atlantis Bahia Real and Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort for total of 105 million euros ($119.1 million) both in Canary Islands

