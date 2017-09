June 22 (Reuters) - Janosch Film & Medien AG :

* FY 2014 net profit 235,000 euros ($266,513.50) versus 316,000 euros year ago

* FY total output 636,000 euros (last year: 745,000 euros)