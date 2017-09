June 25 (Reuters) - Astoria Capital SA :

* WDM Capital USA LLC buys 72.62 percent stake (99,997 privileged shares and 2,751,898 ordinary shares) in company from WDM Inwestycje Sp. z o.o.

* WDM Inwestycje Sp. z o.o. is a unit of Dom Maklerski WDM SA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)