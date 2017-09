Aug 21 (Reuters) - Wilbo SA w upadlosci ukladowej :

* Total turnover with OOO Kapitan and OOO Kapitan Nemo in last 12 months at 4.1 million zlotys ($1.1 million) net

* OOO Kapitan and OOO Kapitan Nemo belong to OOO PARUS Capital group Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.7240 zlotys) (Gdynia Newsroom)