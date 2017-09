Sept 22 (Reuters) - Societe Commerciale De Brasserie SA :

* H1 revenue 48.3 million euros ($53.7 million) versus 48.1 million euros year ago

* H1 EBITDA 10.5 million euros versus 9.7 million euros year ago

* H1 net profit 50,200 euros versus 44,900 euros year ago

* Does not give an outlook for FY 2015