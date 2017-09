Sept 23 (Reuters) - Groupe Minoteries SA :

* H1 EBITDA 6.0 million Swiss francs ($6.14 million) versus 5.8 million francs year ago

* H1 net income 1.9 million francs, same as previous year period Source text - bit.ly/1iwJJ2Q Further company coverage: ($1 = 0.9778 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)