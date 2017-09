Sept 24 (Reuters) - Psi fuer Produkte und Systeme der Informationstechnologie AG :

* PSI subsidiary PSIPENTA Software Systems Gmbh was commissioned with the introduction of a comprehensive enterprise resource planning (ERP) and manufacturing execution solution (MES) by SD Automotive GmbH Source text - bit.ly/1KBj9Mx Further company coverage: (Gdynia Newsroom)