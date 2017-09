Sept 30 (Reuters) - Siegfried Holding Ltd :

* Issues hybrid convertible bond with RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft mbH

* Hybrid bond in the amount of 60 million Swiss francs ($61.70 million) to finance Siegfried's acquisition of significant elements of BASF's pharmaceutical supply business Source text - bit.ly/1YOcWaB Further company coverage: ($1 = 0.9725 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)