Oct 19 (Reuters) - Hispania Activos Inmobiliarios SA :

* Says its unit Hispania Real Socimi SAU buys 80.5 percent in Bay Hotels & Leisure SA (BAY) at initial price of about 123 million euros ($139.84 million) from Grupo Barcelo

($1 = 0.8796 euros)