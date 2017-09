BRIEF-Europejska Fundacja Wspolpracy Polsko-Belgijskiej gets 15.17% stake in PCZ

Nov 3 (Reuters) - PCZ SA :

* Europejska Fundacja Wspolpracy Polsko-Belgijskiej gets 15.17 pct stake in company as donation gift made on Oct. 27

* donation was made by Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Sroda Slaska Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Gora Slaska Sp. z o.o., Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o., Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., Polskie Uzdrowisko Cieplowody Przerzeczyn Zdroj Sp. z o.o.