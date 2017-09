Nov 5 (Reuters) - m-u-t AG Messgeraete fuer Medizin und Umwelttechnik :

* Raises FY forecast for net profit from 0.40 to 0.45 euros per share to about 0.50 to 0.60 euros ($0.65) per share Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9192 euros) (Gdynia Newsroom)