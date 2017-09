Nov 12 (Reuters) - Platynowe Inwestycje SA :

* Says Zlote Inwestycje Sp. z o.o. (Zlote Inwestycje) raises its stake in the company to 89.48 percent

* On Nov. 6 Zlote Inwestycje acquired 198,497,504 company shares

* Prior to this, Zlote Inwestycje did not hold a stake in the company