Nov 13 (Reuters) - Biomass Energy Project SA :

* Signs a deal with Krajowy Zwiazek Rolnikow Kolek i Organizacji Rolniczych (KZRKIOR) and Polish Modern Farmer Foundation (Fundacja Nowoczesny Rolnik Polski)

* As a part of the deal, KZRKIOR will distribute the company’s offer of the fast growing Paulownia trees sale and related services

