Nov 13 (Reuters) - Societe Pour L‘informatique Industrielle SA :

* Q2 revenue of 82.2 million euros ($88.1 million) versus 74.5 million euros a year ago

* Confident in reaching yearly objectives of an international organic growth with 2 digits Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9329 euros) (Gdynia Newsroom)