Dec 2 (Reuters) - Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gida Sanayi AS :

* Sells real estate and assets (Konya Hipermarketi) to Ahlatci Otomotiv for 52.0 million lira ($18.02 million) plus VAT

($1 = 2.8852 liras)