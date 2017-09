Dec 23 (Reuters) - Fachowcy.pl Ventures SA :

* Fulcrum FIZ, operated by Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, raises stake in company to 42.09 percent from 33.68 percent via acquisition of 8,338,640 shares Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)