Dec 29 (Reuters) - Eurobrokers SA :

* Sells its entire 9,800 shares representing 35 percent stake in REMACO SA for 175,000 euros ($191,380.00)

* sells 15.5 percent of REMACO SA for 77,500 euros to N. Papadatos

* sells 13.5 percent of REMACO SA for 67,500 euros to G. Kandalepa

* sells 6 percent of REMACO SA for 30,000 euros to A. Karetsou Source text: bit.ly/22wkpwS

Further company coverage: ($1 = 0.9144 euros) (Gdynia Newsroom)