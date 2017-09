Jan 7 (Reuters) - Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA :

* Says Cevasa Hoteles SLU proceeded to sale of Cabo Cervera hotel complex in Alicante, Spain, for 11.3 million euros ($12.3 million)

