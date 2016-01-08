FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
IN KÜRZE-VW-Konzern liefert 2015 9,93 Millionen Fahrzeuge aus
Sections
Behind the scenes, politicians plot post-Mugabe reforms
Zimbabwe
Behind the scenes, politicians plot post-Mugabe reforms
Norway plans tax breaks for remotest Arctic oilfields
ENERGY & ENVIRONMENT
Norway plans tax breaks for remotest Arctic oilfields
Houston quickens pace of Harvey recovery as new storm threatens U.S.
Harvey Aftermath
Houston quickens pace of Harvey recovery as new storm threatens U.S.
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Auto & Truck Manufacturers
January 8, 2016 / 4:10 PM / 2 years ago

IN KÜRZE-VW-Konzern liefert 2015 9,93 Millionen Fahrzeuge aus

Reuters Staff

1 Min Read

08. Jan (Reuters) - VW :

* KONZERN LIEFERT IM JAHR 2015 9,93 MILLIONEN FAHRZEUGE AUS

* ZUWÄCHSE VERZEICHNETE DAS UNTERNEHMEN IN 2015 MIT 931.800 VERKÄUFEN AUCH IN NORDAMERIKA - DER GRÖßTE TEIL ENTFIEL MIT 607.100 AUSLIEFERUNGEN AUF DIE USA - EIN PLUS VON 1,2 PROZENT

* AUF CHINA ALS GRÖßTEN EINZELMARKT DES KONZERNS ENTFIELEN 3,55 MILLIONEN EINHEITEN

* IM ABGELAUFENEN JAHR ÜBERNAHMEN IN DER REGION WESTEUROPA 3,43 MILLIONEN KUNDEN EIN NEUES FAHRZEUG AUS DEM VOLKSWAGEN KONZERN

* ANHALTEND POSITIV GESTALTETE SICH DIE VERKAUFSSITUATION ZUM JAHRESENDE IN DEUTSCHLAND (+4,0 PROZENT) Weitere Informationen zum Unternehmen mit Doppelklick auf (Reporting By Till Weber)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.