IN KÜRZE-VW-Konzern liefert 2015 9,93 Millionen Fahrzeuge aus

08. Jan (Reuters) - VW :
* KONZERN LIEFERT IM JAHR 2015 9,93 MILLIONEN FAHRZEUGE AUS
* ZUWÄCHSE VERZEICHNETE DAS UNTERNEHMEN IN 2015 MIT 931.800 VERKÄUFEN AUCH IN NORDAMERIKA - DER GRÖßTE TEIL ENTFIEL MIT 607.100 AUSLIEFERUNGEN AUF DIE USA - EIN PLUS VON 1,2 PROZENT
* AUF CHINA ALS GRÖßTEN EINZELMARKT DES KONZERNS ENTFIELEN 3,55 MILLIONEN EINHEITEN
* IM ABGELAUFENEN JAHR ÜBERNAHMEN IN DER REGION WESTEUROPA 3,43 MILLIONEN KUNDEN EIN NEUES FAHRZEUG AUS DEM VOLKSWAGEN KONZERN
* ANHALTEND POSITIV GESTALTETE SICH DIE VERKAUFSSITUATION ZUM JAHRESENDE IN DEUTSCHLAND (+4,0 PROZENT) Weitere Informationen zum Unternehmen mit Doppelklick auf (Reporting By Till Weber)