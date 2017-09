Jan 15 (Reuters) - Bank Uralsib :

* Says Nikolay Tsvetkov, chairman of the supervisory board, acquires directly 15.1966 pct stake in bank

* Finansovaya korporatsiya URALSIB divested 15.1966 pct stake in bank  Source texts: bit.ly/1Q1Z6wi , bit.ly/1Rp5zol , bit.ly/1J6ejwV

