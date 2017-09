BRIEF-Datagroup FY 2014/2015 EBIT doubles to EUR 9.6 mln

Jan 28 (Reuters) - Datagroup AG :

* In fiscal 2014/2015 a record turnover of 157.6 million euros ($171 million)(prev. year 152.4 million euro)

* FY EBIT doubled to 9.6 million euros(prev. year 4.8 million euros)

* FY net income 4.9 million euros (prev. year 1.1 million euros)

* Dividend to rise from 0.20 euros to 0.25 euros

* FY EBITDA reached 15.3 million euros (prev. year 10.3 million euros after extraordinary expenses) Source text - bit.ly/1OZnDQ9 Further company coverage: ($1 = 0.9196 euros) (Gdynia Newsroom)