Feb 17 (Reuters) - Ls Telcom AG :

* Q1 revenue 7.55 million euros ($8.40 million), up 8 pct

* Q1 consolidated net profit amounts to 265,000 (prev. year: 305,000 euros)

* Q1 EBIT of 370,000 euros (prev. year: 350,000 euros)

* Sees FY 2016 revenue and EBIT at least on level of FY 2013/2014