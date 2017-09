BRIEF-CPH Chemie und Papier Holding FY sales down 14.7 pct at CHF 420 mln

Feb 26 (Reuters) - CPH Chemie Und Papier Holding Ag :

* FY sales fell by 14.7 pct to 420 million Swiss francs ($425.10 million)

* In 2016, the group aims at an operational level to return to the profit zone

* FY 2015 EBIT -21.8 million Swiss francs versus 16 million Swiss francs year ago

* Proposes dividend of 0.60 Swiss francs

* FY 2015 net result -33.1 million Swiss francs versus 10.5 million Swiss francs year ago Source text - bit.ly/1LJ0ZKs Further company coverage: ($1 = 0.9880 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)