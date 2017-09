March 2 (Reuters) - Infas Holding Aktiengesellschaft :

* Sells all shares of 100 pct unit action press GmbH & CO. KG and of its sole personally liable partner, action press beteiligungs-GmbH to managing director of actionpress beteiligungs-GmbH

* The purchase price amounts to a total of 2.2 million euros ($2.39 million)