March 24 (Reuters) - Mondo TV Suisse SA :

* FY net profit CHF 146,000 versus CHF 167,000 year ago

* FY production value CHF 4.8 million ($4.92 million), up 92.75 percent year on year

* Proposes dividend of 0.01 euro per share Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9760 Swiss francs) ($1 = 0.8965 euros) (Gdynia Newsroom)