March 29 (Reuters) - Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA :

* Signs a 3.5 million zloty ($922,140) net deal to replace an exisiting fire installation in the hydropower plant Porabka-Zar in Poland Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.7955 zlotys) (Gdynia Newsroom)