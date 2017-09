March 31 (Reuters) - Societe Centrale des Bois et des Scieries de la Manche SA :

* Reports H1 operating income of 9.9 million euros ($11.3 million), up 12 pct

* H1 NAV per share is 11.30 , up 6 pct compared to 6 months ago Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8786 euros) (Gdynia Newsroom)