April 1 (Reuters) - Wiener Privatbank SE :

* In addition to current notification of sale of Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. , says purchase price is 3,140,000 euros ($3.57 million) Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8791 euros) (Gdynia Newsroom)