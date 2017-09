April 8 (Reuters) - Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S :

* Sees Q1 2016 EBVAT at 2.5 million Danish crowns ($382,690)

* Maintains expectations for EBVAT for 2016 in the range of 9.5 million - 10.0 million crowns

Source text for Eikon:

Further company coverage: ($1 = 6.5327 Danish crowns) (Gdynia Newsroom)