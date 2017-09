April 7 (Reuters) - Finansinspektionen:

* Svensk Bolig Holding AB reduces stake to 3.7 million from 10.3 million shares in D. Carnegie & Co Aktiebolag

* Svensk Bolig Holding holds 5.25 pct shares in D. Carnegie & Co after transaction Source text for Eikon:

