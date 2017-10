April 25 (Reuters) - Mensch und Maschine Software SE :

* Q1 sales +18 pct / EBITDA +37 pct / net profit +78 pct

* Q1 sales climbed to 50.37 million euros ($56.62 million) (PY: 42.80 / +18 pct)

* Q1 net profit after minority shares jumped by 78 pct to 2.26 million euros (PY: 1.27 million euros), or 14 cents (PY: 8 cents) per share Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8896 euros) (Gdynia Newsroom)