April 26 (Reuters) - SNP Schneider Neureither & Partner AG :

* Q1 consolidated revenue increases to 18.5 million euros ($20.92 million)(+52%)

* Q1 EBITDA: 1.9 million euros (+54%); EBITDA margin: 10.5% (+0.1 pp)

* Q1 EBIT: e1.6 million euros(+60%); EBIT margin: 8.8% (+0.5 pp)

* Revenue and earnings forecast for fiscal year 2016 confirmed