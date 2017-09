April 29 (Reuters) - Groupe Entreprendre SA :

* FY net income EUR 0.4 million ($457,560.00), up 59%

* FY EBITDA up by 38% to 2.2 million euros

* Proposes FY dividend of EUR 0.35 per share Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8742 euros) (Gdynia Newsroom)