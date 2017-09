May 10 (Reuters) - Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA :

* Transfer of the player Mats Julian Hummels to FC Bayern Muenchen

* Mats Julian Hummels will be transferred from Borussia Dortmund Gmbh & Co. KgaA to FC Bayern Muenchen with effect from 2016/2017 season Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)