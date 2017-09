May 13 (Reuters) - Blue Ocean Media SA :

* Q1 revenue 830,495 zlotys ($212,900) versus 753,979 zlotys year ago

* Q1 net loss of 124,420 zlotys versus loss of 90,038 zlotys year ago Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.9011 zlotys) (Gdynia Newsroom)