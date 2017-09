May 20 (Reuters) - RCM Beteiligungs AG :

* Confirms positive outlook for fiscal 2016

* Q1 group revenues of 4.4 million euros ($4.93 million)(year ago: 1.48 million euros)

* Q1 group profits from ordinary activities of 381,000 euros (previous year quarter 9,000 euros) Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8917 euros) (Gdynia Newsroom)