May 23 (Reuters) - Gianni Versace S.P.A:

* Gianni Versace S.P.A Names Jonathan Akeroyd CEO

* Akeroyd served as CEO of Alexander McQueen from 2004 until May 2016

* Akeroyd succeeds Gian Giacomo Ferraris