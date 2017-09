May 31 (Reuters) - DF Deutsche Forfait AG :

* Q1 business volume amounted to 3.4 million euros ($3.78 million) (previous year: 25.2 million euros)

* Consolidated net result of -4.3 million euros for Q1 of 2016 (previous year: -1.9 million euros) Source text - bit.ly/1VsOeMp Further company coverage: ($1 = 0.8986 euros) (Gdynia Newsroom)