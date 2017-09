June 3 (Reuters) - United Bankers Oyj :

* Subsidiary UB Rahastoyhtiö Oy buys income fund from Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

* Fund’s name changes from LCR Sijoitus Rahasto to Sijoitusrahasto UB LCR Korko

* Price not disclosed

