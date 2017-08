June 29 (Reuters) - Groupe Partouche SA :

* H1 EBITDA of 46.9 million euro ($52.1 million), up 16 pct

* H1 net profit group share of 15.3 million euro, up 25 pct Source text: bit.ly/29b10y4 Further company coverage: ($1 = 0.9008 euros) (Gdynia Newsroom)