July 4 (Reuters) - Inversora Carso SA de CV:

* Nueva Samede 2016 SLU transfers 2.496 percent stake of Fomento de Construcciones y Contratas SA to Inversora Carso for 6.48 euros ($7.22) per share, a total of 61.2 million euros Source text for Eikon:

Further company coverage: ($1 = 0.8981 euros) (Gdynia Newsroom)